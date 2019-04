19:00 Uhr

Kindsgeburt führt zu Tumult vor der Klinik

Sieben Angeklagte müssen sich wegen Landfriedensbruchs vor Gericht verantworten.

Von Michael Siegel

Wie oft in der Geschichte hat eine Hochzeit oder die Geburt eines Kindes zerstrittene Dynastien, Stämme, Familien wieder versöhnt? In einem Verfahren, das jetzt vor dem Augsburger Amtsgericht begann, lief es anders. Am Tag der Geburt eines Kindes gerieten sich vor der Augsburger Kinderklinik Dutzende Personen in die Haare. Es kam zum Konflikt, bei dem ein Geschädigter beinahe von einem Baseballschläger verletzt worden wäre. Nachdem das Verfahren gegen zwei anderweitig verfolgte Personen abgetrennt wurde, stehen jetzt noch sieben Angeklagte, eine US-Amerikanerin und sechs Deutsche im Alter zwischen 21 und 49 Jahren, wegen Landfriedensbruchs vor Gericht.

Die Nachricht von der Geburt bekam der Vater per SMS

5. November 2017, die Enkelin eines der Angeklagten entbindet in der Kinderklinik neben dem Uniklinikum ihren Sohn. Vater ist ein Angehöriger einer anderen Großfamilie, die Eltern des Neugeborenen lebten zur Geburt bereits getrennt. An jenem Abend aber wird die freudige Nachricht dem Kindsvater per SMS mitgeteilt. Gemeinsam mit anderen Angehörigen macht der sich auf zur Klinik, um seinen Sohn und die Mutter zu besuchen.

Es ist bereits kurz vor Mitternacht, als es vor der Klinik zur Eskalation kommt. Zusätzlich zu den ursprünglich neun Angeklagten erwarten weitere mindestens 18 Personen das Erscheinen der anderen Familie. Dann, so Staatsanwalt Nicolas Pfeil in der Anklageschrift, entwickelt sich eine körperliche Auseinandersetzung.

Es kommt zu Schubsereien, dann wird zum Baseballschläger gegriffen. Der Kindsvater soll damit geschlagen werden, er kann aber ausweichen. Dennoch wird er von der gegnerischen Übermacht zu Boden gedrückt. Zwar nicht die Schlägerei, aber das Kommen und Gehen im Eingangsbereich der Klinik sowie verschiedene Handgreiflichkeiten sind auf dem Film einer Überwachungskamera zu sehen, der zu Beginn des Verfahrens vorgeführt wird. Das Video sowie Fotos einer anderen Kamera sollen unter anderem die Angeklagten vor Ort zeigen. Richterin Elke Wortmann will damit jene drei Angeklagten, die ohne Rechtsvertreter sind, auf denselben Stand bringen wie die Vier, die juristisch vertreten werden.

Die Angeklagten wollen nicht gestehen

Alsdann lädt die Richterin zu einem verfahrensvereinfachenden Rechtsgespräch („Deal“) in die Bibliothek des Justizzentrums. Nach fast eineinhalbstündiger Beratung mit den Verteidigern Alexandra Gutmeyr, Cornelia McCready, Catharina Müller und Felix Hägele gibt es ein Resultat: Obwohl vorwiegend „nur“ Geldstrafen für ein vollumfängliches Geständnis in Aussicht gestellt werden, wird einer Verständigung nicht zugestimmt. Zumindest einige der Angeklagten erhoffen sich unverkennbar einen Freispruch oder die Einstellung des Verfahrens gegen sie. Anschließend machen alle sieben Angeklagten von ihrem Recht Gebrauch, keine Angaben zur Sache zu machen. Folglich muss das Gericht den Weg über die Beweisaufnahme beschreiten und entsprechend Zeugen der Vorkommnisse laden. In den kommenden Sitzungen sollen mehrere Polizeibeamte sowie die Geschädigten der Vorfälle angehört werden. Richterin Wortmann setzt das Verfahren aus, es wird ab 2. Juli fortgesetzt.