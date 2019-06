vor 38 Min.

Kinoerlebnis unterm Sternenhimmel

Das „Lechflimmern“ im Familienbad am Plärrer ermöglicht wieder besondere Kinoerlebnisse im Freien. Am Freitag hat sich Regisseur Marcus H. Rosenmüller angekündigt. Was noch alles auf das Publikum wartet

Von Miriam Zissler

Organisatoren von Freiluftveranstaltungen werden Franz Fischer verstehen: Mit dem Wetter ist es jedes Mal so eine Sache. Darauf zählen kann der Veranstalter des Augsburger Lechflimmerns nicht. „Normalerweise wird das Wetter schlecht, wenn wir in unsere Saison starten“, sagt er und lacht. Dieses Jahr ist alles anders: Seit Montag werden wieder Kinofilme unterm Sternenhimmel auf den beiden Großbildleinwänden im Familienbad am Plärrer gezeigt – und das bei Sommerwetter vom Feinsten. Allerdings sei das auch schon der dritte Anlauf gewesen, witzelt Fischer.

Der Mai sei ins Wasser gefallen, der angedachte Auftakttermin vergangene Woche wurde aufgrund der Unwetterwarnungen verschoben. Doch der dritte Anlauf ist geglückt und wartet am Freitag, 28. Juni, bereits mit einem Höhepunkt auf: Regisseur Marcus H. Rosenmüller stellt in Augsburgs Open-Air-Kino seinen Film „Trautmann“ vor.

Daneben werden zahlreiche Komparsen anwesend sein – schließlich wurden Szenen des Films in Augsburg gedreht. Gedreht wurde im August 2017 unter anderem im Rosenau- und Mögele-Stadion sowie im Provinoclub im Textilviertel. Rosenmüller ist Stammgast in Augsburg. „Anfangs glaubte er uns gar nicht, dass wir ein Freiluftkino haben, weil es just immer an dem Abend geregnet hat und wir ins Thalia-Kino umziehen mussten“, sagt Franz Fischer. Doch die Prognosen für die kommenden Tage sehen gut aus. Das Programm für die ersten Wochen stehen fest.

Fischer zeigt Publikumslieblinge, wie unter anderem den Lady-Gaga-Film „A Star is born“, „Greenbook“, der den Oscar dieses Jahr für den besten Film gewann, oder „Der Junge muss an die frische Luft“, der die Jugendjahre von Komiker Hape Kerkeling erzählt. Daneben gibt es zahlreiche Filme, die womöglich an den Kinokassen nicht so viel Geld eingespielt haben, aber Franz Fischer dennoch sehr am Herzen liegen, wie etwa Spike Lees Drama „BlacKkKlansman“ oder der japanische Spielfilm „Shoplifters – Familienbande“. „Anspruchsvolle Filme sind ebenso gefragt wie Familienfilme“, sagt er.

Es ist die altbewährte Mischung dieser Filme, die das treue Stammpublikum besonders schätzt. Dennoch probiert Franz Fischer auch immer etwas Neues aus: In diesem Jahr zeigt er am 12. Juli eine Konzertaufnahme „Italienische Nacht“ des deutschen Opernsängers Jonas Kaufmann, die auf der Waldbühne Berlin aufgezeichnet wurde. In den kommenden Wochen werden auch einige Reiseberichte zu sehen sein, wie der Dokumentarfilm „Anderswo. Allein in Afrika“ (1. Juli) oder „Reiss aus. Zwei Menschen, zwei Jahre, ein Traum.“ (27. Juli). An den Terminen werden die abenteuerlustigen Reisenden anwesend sein und den jeweiligen Film vorstellen. „Solche Reisereportagen liegen derzeit total im Trend. Im zweiten Teil des Lechflimmern-Programms werden wir natürlich auch wieder den Film ‘Weit. Die Geschichte von einem Weg um die Welt’ zeigen, der beim Augsburger Publikum sehr beliebt ist“, sagt Fischer. Wer in diesem Jahr das Potenzial zum Sommerhit hat, kann der Veranstalter noch nicht sagen. Im vergangenen Jahr entwickelte sich die Kriminalkomödie „Sauerkrautkoma“ von Sebastian Bezzel zum wahren Dauerbrenner. Wenn es nach Fischer geht, könnte der Nachfolger des Kino-Hits „Sauerkrautkoma“ der neue Film der Eberhof-Reihe werden: „Leberkäsjunkie“. Die Vorpremieren finden am 27. und 30. Juli statt.

Karten gibt es an der Abendkasse. Die 10er-Pakete gibt es in den Buchhandlungen am Hauptbahnhof bzw. Oberhauser Bahnhof und im Thalia Kino.

Themen Folgen