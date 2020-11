15:38 Uhr

Kirche und Krafträder beschädigt: Polizei nimmt Verdächtigen fest

Die Polizei wurde in die Jakoberwallstraße gerufen, wo umgestoßene Krafträder gemeldet wurden. Dort nahm sie einen 30-jährigen Mann fest. .

In der Jakoberwallstraße in Augsburg wurden nicht nur Krafträder umgestoßen, auch die dortige Kirche wurde beschädigt. Die Polizei hat bereits einen Mann in Verdacht.

Drei umgestoßene Krafträder wurden im Bereich der Jakoberwallstraße am Mittwoch gegen 22 Uhr gemeldet. Die Polizeistreife bemerkte, dass auch an der nahe liegenden Kirche Fensterläden beschädigt waren.

Polizei nimmt nach Sachbeschädigung betrunkenen 30-Jährigen fest

Ein zeitgleich im Umfeld des Tatorts angetroffener 30-jähriger Mann wurde von den Polizeibeamten in Gewahrsam genommen, da er aufgrund von zu viel Alkohol Probleme mit dem Gehen und Stehen hatte und keinen festen Wohnsitz vorweisen konnte, so die Polizei. Ob der Mann die Taten begangen hat, müsse noch ermittelt werden. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2110. (ziss)

