Kirchweih und Marktsonntag 2020: Was die Besucher wissen sollten

Der Marktsonntag in Lechhausen zieht regelmäßig viele Menschen an. In diesem Jahr wird man allerdings nicht auf der Straße flanieren können.

Plus Trotz Corona finden in Lechhausen die beiden beliebten Veranstaltungen im Oktober statt. Die Besucher müssen sich aber auf einige Änderungen einstellen.

Von Fridtjof Atterdal

Auch in diesem Jahr wird es in Lechhausen Kirchweih und Marktsonntag geben. Trotz Corona habe man sich entschieden, beide Veranstaltungen durchzuführen – wenn auch mit einem geänderten Konzept, sagt Peter Fischer von der Arbeitsgemeinschaft Lechhausen (AGL). Statt mit offener Flaniermeile findet der Marktsonntag am Sonntag, 25. Oktober, an vier dezentralen Plätzen statt, um die Besucherströme auseinander zu ziehen. In den vergangenen Jahren hatten jeweils bis zu 40.000 Menschen an diesem Tag die Neuburger Straße bevölkert. Auf der Kirchweih fehlt das Festzelt – dafür gibt es einen Biergarten mit 250 Plätzen.

"Für Lechhausen haben Marktsonntag und Kirchweih eine essenzielle Bedeutung, nicht, weil die Geschäftsleute so viel verdienen, sondern weil der Stadtteil die Chance bekommt zu zeigen, was hier alles geboten ist", sagt der AGL-Vorsitzende. Für die Lechhauser seien die beiden Veranstaltungen die Höhepunkte des Jahres. Aus diesem Grund ziehe man sie auch in diesem Jahr durch – auch wenn Corona im Vorfeld viel zusätzliche Arbeit bedeutet habe. "Wir wollten einerseits, dass Menschen kommen und hier einen tollen Tag erleben, andererseits sollten aber auch alle Vorsichtsmaßnahmen eingehalten werden können – schließlich soll Lechhausen nicht zu einem neuen Corona-Hotspot werden", so Fischer.

Neuburger Straße wird nicht für den Verkehr gesperrt

Aus diesem Grund werde heuer erstmals die Neuburger Straße nicht für den Verkehr gesperrt – der Marktsonntag findet in den Geschäftsräumen der teilnehmenden Unternehmen und auf dem Gehweg statt. Es werde keine Außenbewirtung oder Aktionen auf dem Gehweg geben. "Die Geschäftsräume sind ja alle auf die Hygiene-Erfordernisse eingerichtet, wir wollen kein Risiko mit Außenaktionen eingehen", begründet Fischer die Änderung.

Vor dem Grünen Kranz steht die Bühne, auf der Lechhauser Vereine einige Show-Einlagen darbieten werden. "Wir wollten eigentlich ganz auf eine Bühne verzichten, aber die Vereine sind auf uns zugekommen, weil sie unbedingt etwas zeigen wollten", sagt Fischer. Ebenfalls am Grünen Kranz findet man Aktionsflächen von DJK, Rotem Kreuz, der Wasserwacht sowie eine Fahrradwaschanlage. Auch die Sozialstation bietet dort ein Programm.

An der Einmündung der Elisabethstraße zur Neuburger Straße werden die Parkstreifen abgesperrt und Sitzplätze geschaffen. Wer sich hier ausruhen will, findet auch einen Stand mit Getränken und Erfrischungen.

Die an der Widderstraße ansässigen Bäckereien bieten am Marktsonntag Kirchweihgebäck. Auch dort wird aber auf einen Außenverkauf verzichtet, so Fischer. An dem Platz findet man auch einen kleinen Automarkt von zwei ortsansässigen Händlern.

Die Feuerwehr Lechhausen ist beim Marktsonntag dabei

An der Waterloostraße schließlich hat die Freiwillige Feuerwehr Lechhausen eine Station aufgebaut, an der es unter anderem Spritzspiele für die Kinder gibt. Das Lechhauser Blasorchester wird dort für die musikalische Untermalung sorgen.

Kirchweih findet trotz Corona fast wie gewohnt statt

Laut dem Augsburger Marktamt gelten für den Marktsonntag die üblichen Hygiene-Regeln der Bayerischen Staatsregierung. Insbesondere ist auch für die Besucher das Tragen eines Mund-Nasenschutzes Pflicht, auch auf den notwendigen Abstand müsse geachtet werden.

Die Kirchweih in Lechhausen soll fast wie gewohnt ablaufen. Ein Festzelt gibt es aber nicht. Bild: Michael Hochgemuth (Archivfoto)

Während der Lechhauser Kirchweih vom 17. Oktober bis zum 25. Oktober gibt es auch ein Rahmenprogramm zum Marktsonntag. Jeder Tag stehe unter einem anderen Motto. Von "Rund ums Auge" über "Gesund bleiben in schwierigen Zeiten" bis zu "Kulinarische Reise" bieten jeden Tag andere Unternehmen besondere Programmpunkte. Üblicherweise finden diese Aktionen am Marktsonntag selbst statt – in diesem Jahr wollte man sie zeitlich entzerren, erklärt Fischer.

Außer des fehlenden Festzeltes wird die Kirchweih fast wie gewohnt ablaufen. Im Bereich der Klaus- und Brunnenstraße werden 13 Schaustellerbetriebe für das Vergnügen von Jung und Alt sorgen, teilt das Augsburger Marktamt mit. Auf dem Platz des ehemaligen Festzeltbetriebes Schaller wird ein Biergarten für 250 Personen aufgebaut. Laut Peter Fischer wird Stefan "Bob" Meitinger den Biergarten bewirten, der in diesem Jahr eigentlich erstmals das Festzelt übernehmen wollte.

