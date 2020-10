vor 37 Min.

Kita-Streik in Augsburg: Am Donnerstag sind wohl 17 Einrichtungen geschlossen

Ein Teil der städtischen Kitas in Augsburg wird am Donnerstag wegen eines Streiks geschlossen haben.

Die Stadt Augsburg veröffentlicht eine Liste der Betreuungs-Einrichtungen, in denen am Donnerstag gestreikt wird. Auch Bürgerämter und Müllabfuhr sind betroffen.

Von Stefan Krog

Nachdem die Gewerkschaft Verdi für den Donnerstag zu einem erneuten Streiktag im öffentlichen Dienst aufgerufen hat, hat die Stadt eine Liste der städtischen Kitas veröffentlicht, die vermutlich betroffen sein dürften. Demnach dürften 17 Einrichtungen geschlossen sein. Bindenden Charakter hat die Liste nicht.

Kita-Streik in Augsburg: Welche städtischen Einrichtungen betroffen sind

Es handelt sich um die Einrichtungen in der Dr.-Dürrwanger-, Duden-, Hessenbach-, Brixener-, Josef-Priller-, Zollern-, Langemarck-, Reischle-, Schleiermacher-, Ulmer- und Ulrich-Schiegg-Straße sowie um die in Remshartgäßchen, Meisenweg, Steinerne Furt und die Horte an der Elias-Holl-Volksschule und den Eichendorff-Hort. In weiteren Einrichtungen wird die Schließung von Krippe/Kindergarten/Hort unterschiedlich gehandhabt. Teils gibt es Notbetreuungen oder es lässt sich noch nicht vorhersagen, ob der Betrieb aufgrund der Streikbereitschaft aufrechterhalten werden kann.

Voraussichtlich geöffnet haben die Horte in der Fabrikstraße, an der Oberen Jakobermauer, sowie in der Josef-Felder- und Mittenwalder Straße. Betroffen sind vom Warnstreik nur städtische Kitas. Einrichtungen privater oder kirchlicher Träger werden am Donnerstag nicht bestreikt.

In München hatten die Stadt und der dortige Gesamtelternbeirat der städtischen Kitas die Warnstreiks angesichts der ohnehin schon vorhandenen Belastungen in der Corona-Pandemie deutlich kritisiert. Eva-Maria Hermanns vom Augsburger Amt für Kinderbetreuung wollte sich zur laufenden Tarifauseinandersetzung nicht äußern. Einen Gesamtelternbeirat der städtischen Kitas in Augsburg gibt es im aktuellen Kindergartenjahr noch nicht, weil die Elternbeiratswahlen in den Einrichtungen noch laufen. Verdi argumentiert, dass die Kita-Mitarbeiter gute Arbeit leisten und entsprechend bezahlt werden sollen.

Auch Dienststellen der Stadt sind vom Streik betroffen

Verdi wird am Donnerstag neben den Kitas auch die Bürgerämter und den Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt bestreiken. Hier wird es zu den spürbarsten Einschränkungen kommen. Weitere Dienststellen sind das Tiefbauamt, das Jobcenter, das Grünamt, alle Dienststellen an der Blauen Kappe, die Stadtentwässerungen, Kunstsammlungen, Jugendamt, Forstverwaltung, die Versorgungssparte der Stadtwerke und Teile der Abfallverwertungsanlage.

