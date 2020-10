05:21 Uhr

Kita-Streik in Augsburg: Das müssen Eltern heute wissen

In einem Teil der städtischen Kitas in Augsburg wird am Montag erneut gestreikt.

In Augsburg dürften beim Kita-Streik wieder 17 Kitas geschlossen sein. Verdi hält auch am Klinikums-Streik fest, es sollen aber weniger Betten betroffen sein.

Die Gewerkschaft Verdi hat für den heutigen Montag, 19. Oktober 2020, erneut das Personal in den städtischen Kitas und bei der Müllabfuhr in Augsburg zum Streik aufgerufen. Das gab die Stadt am Freitagmittag bekannt.

Streik in Augsburg: Heute sind Kitas, Müllabfuhr und Uniklinik betroffen

Kitas: Die Stadt geht wie bereits am vergangenen Donnerstag von 17 geschlossenen Einrichtungen aus. Teils wird es Notbetrieb geben, einige Kitas haben voraussichtlich auch geöffnet. Mitunter wird es Unterschiede zwischen Krippe /Kindergarten/Hort in Einrichtungen geben. Die Stadt bittet Eltern, sich für den Streiktag eine Alternative zu suchen. Einrichtungen kirchlicher und freier Träger sind nicht betroffen.

Alle Tonnen außer der gelben Wertstofftonne werden am Montag nicht geleert. Die Leerung wird in den darauffolgenden Tagen bis spätestens 30. Oktober gesondert nachgeholt. Sollte das Tonnenvolumen nicht ausreichen, ist es möglich, zusätzliche Säcke zur Leerung bereit zu stellen. Wann genau nachgeleert wird, ist unklar. Die Stadt bittet, die Tonnen an den Straßenrändern so stehen zu lassen, dass die Verkehrssicherheit nicht beeinträchtigt wird. Sämtliche für den 19. Oktober vereinbarten Sperrmüll- und Grüngut-Abholtermine werden ebenso in den nächsten Tagen bis spätestens Ende Oktober nachgeholt. Diese Fuhren sollen am Straßenrand so stehen gelassen werden, dass niemand darüber fallen kann. Für die vom am vergangenen Donnerstag (15. Oktober) betroffenen Haushalte bleibt es beim Nachleerungstermin am Freitag, 23. Oktober. Am kommenden Montag werden auch alle Wertstoffhöfe geschlossen bleiben. Uniklinikum: Die Gewerkschaft Verdi hält an ihrem für Montag und Dienstag angekündigten Streik fest, will nun aber nach Gesprächen mit der Klinikleitung statt der geplanten gut 200 Betten nur 170 bestreiken. Für den Vorstandsvorsitzenden und ärztlichen Direktor des Klinikums, Prof. Michael Beyer , ist das "ein Angebot, das keines ist": Auch 170 bestreikte Betten seien zu viel, zumal die Gewerkschaft an der Länge des Streiks festhalte.

In Augsburg werden am Montag, 19. Oktober, Klinikumsmitarbeiter nach der Nachtschicht um 6 Uhr für zwei Tage die Arbeit niederlegen. Ende des Streiks ist dann am Mittwoch, 21. Oktober, ebenfalls um 6 Uhr. Ob es wirklich dazu kommt, wird sich wohl übers Wochenende zeigen: Laut der Notdienstvereinbarung zwischen Gewerkschaft und Klinikum müsste der Streik ab einer Zahl von 25 Covid-Patienten inklusive Verdachtsfällen abgesagt werden. Stand Freitagnachmittag wurden im Klinikum 20 Corona-Patienten behandelt, fünf davon intensivmedizinisch, neun davon als Verdachtsfälle.

Sollte doch gestreikt werden, wollen die Chefärzte des Uniklinikums die Pflege in dieser Zeit unterstützen, heißt es aus dem Klinikum. Pflegedirektorin Susanne Arnold soll am Montag eine Liste mit Namen bekommen, um im Notfall zusätzliches Personal auf bestreikten Stationen einsetzen zu können.

Kita-Streik in Augsburg heute am 19. Oktober 2020: Nicht überall gibt es eine Notbetreuung

Auch in der Versorgungssparte der Stadtwerke ist am Montag erneut ein Ausstand angekündigt. Trotz des Streiks ist die Versorgung durch die Stadtwerke mit Energie und Wasser gewährleistet. Außerdem sind Teams für Notfälle ebenso wie die Leitstelle besetzt und das Kundencenter ist geöffnet. Der Nahverkehr ist vom Streik am Montag nicht betroffen. (skro/nip)

Die vom Streik betroffenen Kitas im Überblick:

Bleicherbreite Notbetreuung 8-16 Uhr Dr. Dürrwanger-Str. Notbetreuung Kita, Hort geschlossen Dudenstr. Notbetreuung Eichlerstr. geschlossen Euler-Chelpin-Str. geschlossen Fabrikstr Hort offen Fabrikstr Kita Notbetreuung Hermann-Köhl-Str. Notbetreuung Herrenbachstr. geschlossen Hessenbachstr. geschlossen Hort Bleicherbreite offen Hort Brixenerstr. geschlossen Hort Eichendorff geschlossen Hort Elias-Holl Volksschule geschlossen Hort Hermann-Köhl-Str. geschlossen Hort Löweneck Volksschule geschlossen Hort Obere Jakobermauer offen Hort Ulmerstr. Notbetreuung Immelmannstr. Krippe + Hort geschlossen; Kita Notbetreuung Johann- Strauß-Str. Krippe geschlossen; Kita Notbetreuung Josef-Felder-Str. Krippe offen, Kita geschlossen Josef-Priller-Str. geschlossen Krippe Zollernstr. Notbetreuung Langemarckstr. geschlossen Lützowstr. Notbetreuung Meisenweg Krippe + Kita Notbetreuung 8-12 Uhr; Hort geschlossen Mini-Kita Armenhausgasse geschlossen Mini-Kita Friedberger Straße offen Mini-Kita Gögginger Straße I offen Mini-Kita Gögginger Straße II offen Mini-Kita Schertlingstraße offen Mittenwalder- Str. Krippe + Hort offen 8-16 Uhr; Kita Notbetreuung Neißestr. offen Reischlestr. geschlossen Remshartgäßchen geschlossen Schleiermacherstr. Notbetreuung Schönbachstr. Notbetreuung Schwimmschulstr. Notbetreuung Steinerne Furt geschlossen Ulmer Straße geschlossen Ulrich-Schiegg-Str. geschlossen Zollernstr. Notbetreuung





