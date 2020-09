12:40 Uhr

Klärschlamm: Augsburger Siedler befürchten Gefahr aus dem Trinkwasser

Plus Auf Feldern rund um die Siedlung "Sieben Häusle" im Augsburger Norden wird Klärschlamm entsorgt. Die Bewohner gewinnen ihr Trinkwasser aus Brunnen. Und befürchten Verunreinigungen.

Von Fridtjof Atterdal

Wenn Gertrud Schuster ihren Wasserhahn aufdreht, hat sie ein mulmiges Gefühl. Wie alle Bewohner der Siedlung "Sieben Häusle" im Norden von Augsburg bezieht sie ihr Trinkwasser direkt aus einem eigenen Grundwasserbrunnen. Doch seitdem ein Landwirt seine Äcker rund um die Siedlung einer Entsorgungsfirma für die Ablagerung von Klärschlamm zur Verfügung stellt, mag Schuster ihr eigenes Wasser nicht mehr trinken. "Ich benutze zum Kochen und Trinken nur noch Mineralwasser aus Flaschen", schildert die Anwohnerin.

Drei Wochen ist es her, dass das Entsorgungsfahrzeug zum letzten Mal seine Runden gezogen hat. "Mann erkennt die schwarze, stinkende Brühe sofort, das ist keine normale Gülle", ist sie überzeugt. Zweimal im Jahr werde die Qualität ihres Wassers von der Stadt getestet, Schadstoffe seien bislang noch nie gefunden worden. Doch Gertrud Schuster traut den Tests nicht und lässt lieber die Finger von ihrem Wasser. "Wir müssen eine eigene Klärgrube haben und werden streng überwacht - aber auf die Felder darf der Dreck aufgebracht werden", ärgert sich die Anwohnerin.

Der Klärschlamm stammt vor allem von einigen kleineren Gemeinden aus dem Allgäu, die sich das Geld für die Verbrennung gerne sparen möchten, bestätigt Johann Emter, der mit seiner Emter GmbH aus Altenstadt für den Abtransport und die Entsorgung des Klärschlamms vieler Städte und Gemeinden wie Gersthofen, Neusäß und teilweise auch Augsburg zuständig ist und auch den Klärschlamm auf die Äcker bei den "Sieben Häusle" ausbringt. Mehr als 95 Prozent des Schlamms werde verbrannt, doch einige wenige Gemeinden würden noch immer den billigen Weg über die Äcker bevorzugen. Emter betont, dass es sich dabei um kleine Gemeinden ohne Industrie handelt, sodass niemand Angst vor industriellen Schadstoffen haben müsse. Doch dass beispielsweise Medikamentenrückstände auf dem Acker landen könnten, will auch er nicht ausschließen.

Klärschlamm: Die Bewohner beziehen ihr Wasser aus eigenen Brunnen

Laut Bundesumweltamt befinden sich im Klärschlamm sämtliche "Abfälle" aus der Abwasserbehandlung. Das seien neben Schwermetallen auch organische Schadstoffe wie Arzneimittelrückstände oder Krankheitserreger, Nanomaterialien und Kunststoffreste. "Nicht zuletzt aufgrund dieser Vielzahl an Schadstoffen im Klärschlamm fand eine stetige Abkehr von der direkten landwirtschaftlichen Nutzung hin zu thermischen Entsorgung statt", heißt es beim Bundesumweltamt.

Mit ihrem Ärger ist Anwohnerin Gertrud Schuster nicht allein. Seit fünf Jahren führt Martin Hemmers einen Kampf mit der Stadt und dem Umweltreferat, weil auch er davon ausgeht, dass der Klärschlamm das Grundwasser verunreinigt und die Gesundheit der Bewohner der "Sieben Häusle" gefährdet. Seit 2015 wird auf den Äckern um "Sieben Häusle" regelmäßig Klärschlamm entsorgt. Die Siedlung zählt zur Gemarkung Lechhausen und liegt am Ende der Neuburger Straße. Die Siedlung hat rund 100 Bewohner. Diese beziehen ihr Trinkwasser aus dem Grundwasserstrom unter ihren Häusern. In jedem Haus gibt es eine Trinkwasserkleinanlage - insgesamt sind es 39 Trinkwasserbrunnen. Eine Anbindung an das Trinkwassernetz der Stadt ist nicht vorhanden.

Kommunen suchen verstärkt nach neuen Abnehmern für Klärschlamm, denn Kläranlagen können ihren Schlamm inzwischen nicht mehr so einfach an Landwirte verkaufen. Bild: Nicolas Armer, dpa (Symbolfoto)

Von der Bodenoberkante bis zum Grundwasser sind es nach Recherchen von Martin Hemmers gerade einmal ein bis eineinhalb Meter. Hemmers verlangt von der Stadt, das Trinkwasser der Siedlung genauso zu schützen, wie sie das mit ihrem eigenen Trinkwasserschutzgebieten tut. "Natürlich weiß der Umweltreferent, dass Klärschlamm einen gigantischen Schadstoffeintrag in die Umwelt darstellt", glaubt Hemmers. "Unser Trinkwasser verdient den gleichen Schutz wie andere Trinkwasserquellen. Doch nicht in Augsburg", ärgert er sich.

Die Stadt Augsburg sagt, es gebe Grenzwerte

Aus dem Umweltreferat heißt es, der Klärschlamm der auf landwirtschaftlich genutztem Boden ausgebracht werden soll, müsse bestimmte Grenzwerte einhalten, um eine Gesundheitsgefährdung auszuschließen. Das Landwirtschaftsamt sowie im Stadtgebiet das Umweltamt der Stadt Augsburg prüften das Vorliegen aller Voraussetzungen und gäben dann die entsprechende Fläche für die Verteilung von Klärschlamm frei. Der Grundwasserschutz sei dabei bedacht. "Ziel der Vorgaben aus der Verordnung ist, dass der Boden und die Pflanzen bei ordnungsgemäßer Ausbringung die Stoffe aufnehmen, damit eben kein Eintrag ins Wasser erfolgt", erklärt Umweltreferent Reiner Erben (Grüne)

Die Klärschlammausbringung in Wasserschutzgebieten sei grundsätzlich nicht zulässig, sagt Erben. Die "Sieben Häusle" seien aber kein Wasserschutzgebiet. Der Chef des Augsburger Umweltamtes, Hans Peter Koch, sagt, der Stadt seien die Hände gebunden. "Wir können uns nicht gegen Bundesrecht stellen, der Antragsteller hat einen Anspruch, wenn er alle Voraussetzungen erfüllt", erklärt er. Es sei Sache des Bundes, Klärschlamm auf landwirtschaftlichen Flächen zu verbieten, so Koch.

