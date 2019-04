13:33 Uhr

Klage gegen die Stadt Augsburg: Gastronomen verlieren vor Gericht

Wie gut es in einem Lokal schmeckt, ist das eine, wie ordentlich es dort hinter den Kulissen zugeht das andere. Bürger können entsprechende Kontrollberichte einfordern.

Das Augsburger Marktamt gibt Bürgern auf Anfrage Kontrollberichte aus Restaurants heraus. Augsburger Gastronomen wollten das für ihre Lokale verhindern.

Von Jan Kandzora

Die Stadt Augsburg muss einem Bürger Berichte über Lebensmittelkontrollen in zwei Restaurants herausgeben. Das hat am Dienstag das Augsburger Verwaltungsgericht entschieden. Ein Mann aus dem Landkreis Augsburg hatte beantragt, Berichte über die vergangenen zwei Kontrollen der Lebensmittelüberwacher in den jeweiligen Restaurants zu erhalten und sich dabei auf das Verbraucherinformationsgesetz berufen.

Die Gastronomen, die die Restaurants betreiben, hatten geklagt und wollten die Weiterleitung des Berichts auf diesem Wege verhindern. Sie hatten sich unter anderem auf mögliche Betriebsgeheimnisse berufen. Diese Klage hat das Verwaltungsgericht abgelehnt.

Mehr Bürger fragen in Augsburg Kontrollberichte an

Bei der Lebensmittelüberwachung der Stadt Augsburg haben sich die Anfragen von Bürgern zur Herausgabe von Kontrollberichten aus Restaurants in den vergangenen Monaten deutlich erhöht. Hintergrund dürfte die Kampagne „Topf Secret“ der Verbraucherorganisation „Foodwatch“ sein: Foodwatch forderte Bürger im Januar auf, Kontrollberichte über die Internetseite „Frag den Staat“ anzufordern. Grundlage dafür ist das Verbraucherinformationsgesetz, das eine solche Herausgabe vorsieht, um Bürgern eine Basis für Kaufentscheidungen zu geben.

Nach Informationen unserer Redaktion sind die Berichte, um die es vor Gericht ging, teils vier Jahre alt. Die Kontrolleure hatten teils kleinere Mängel gefunden. Es handelt sich offenbar nicht um gravierendere Verfehlungen. Die Gastronomen können gegen das Urteil noch in Berufung gehen. (mit skro)

In unserem neuen Podcast "Augsburg, meine Stadt" hören Sie, wie sich Einzelhandel und Gastronomie in Augsburg entwickeln:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen Folgen