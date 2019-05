00:35 Uhr

Klassentreffen nach 75 Jahren

Ehemalige Schüler der Schubertschule sehen sich wieder

Am 1. September 1945 begann für viele Gögginger Buben der Ernst des Lebens: Nicht weniger als 76 ABC-Schützen versammelten sich zum ersten Mal in einem Klassenzimmer der Schubertschule. Jetzt, 75 Jahre nach ihrem ersten Schultag, trafen sie sich – alle um die 80 Jahre alt – zum Klassentreffen wieder. Die Gögginger Mädchen besuchten damals übrigens die Jahnschule Den Ernst des Lebens hatten die Schüler allerdings bereits vorher hautnah erlebt. Die meisten kamen im Jahr 1938 zur Welt, dem Jahr, als der Zweite Weltkrieg begann. Als sie zur Schule kamen, war er gerade zu Ende gegangen. Eine unbeschwerte Kindheit sieht anders aus.

Trotzdem: Kriegserlebnisse spielten bei den angeregten Gesprächen nicht die große Rolle. Es ging vielmehr um damalige Klassenkameraden, die von der US-Verwaltung geförderte Schulverpflegung – und natürlich um die Lehrer.

An Frau Wettermann habe alle gute Erinnerungen wie auch an die meisten anderen Lehrer. Ein anderer, der im Krieg gewesen war, sei dagegen an der unruhigen Klasse verzweifelt und sei sogar einmal weinend davongerannt.

Lehrer waren von einem ganz anderen Schlag als die Pädagogen von heute. Denn um sich Respekt zu verschaffen, setzten sie oft Lineale oder Gerten für Tatzen ein. Ein aus Inningen stammender Lehrer schnitt dafür Stöcke von seinen Bäumen. Ein Religionslehrer verwendete sogar Bücher als Wurfgeschosse, erinnert sich Ludwig Wöhrle.

Ein Lehrer ließ die gesamte Klasse in Reih und Glied antreten, um jedem schmerzhafte Tatzen zu verpassen, weil die Kinder zu laut waren. Dass sich die Zeiten gewandelt haben, es heute kleinere Klassen gibt und körperliche Züchtigungen verboten sind, finden die alten Herren gut. Richtige Schülerstreiche haben die Jungs damals nicht ausgeheckt. Dafür waren wohl die Lebensbedingungen in der Nachkriegszeit zu hart und der Respekt vor den Lehrern zu groß. Außerdem haben sich in der großen Klasse mehrere Gruppen abgekapselt, beispielsweise die Flüchtlingskinder, die aus den Siedlungen, die aus der Ortsmitte. „Einen echten Zusammenhalt gab es bei uns nicht“, erinnerte sich Toni Steidle.

Auch wenn in der Nachkriegszeit viel improvisiert werden musste: Das Heizen funktionierte, anders als in anderen Regionen Deutschlands. Und während der Schulzeit der Klasse wurde mit dem „Schulfunk“ eine große Neuerung eingeführt. Ein Lautsprecher im Pausenhof, mit dem die Schüler Durchsagen kören konnten. Auch Musik aus dem Radio, wie Adolf Hiller noch wusste, konnte übertragen werden.

