vor 56 Min.

Klaus Töpfer über Mensch und Natur

Ex-Umweltminister spricht in Augsburg

Der frühere deutsche Umweltminister Klaus Töpfer gilt als einer der Pioniere des internationalen Umweltschutzes. Die Bilder seines Sprungs in den Rhein sind legendär. In den kommenden Monaten kann man Klaus Töpfer live in Augsburg erleben. Er ist internationaler Gastdozent an der Uni. Dort wird er öffentlich über sein Lieblingsthema sprechen: über das Verhältnis von Mensch und Natur.

In Töpfers Amtszeit fiel die Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung 1992 in Rio de Janeiro – einer der großen Meilensteine der internationalen Umweltpolitik. Danach war er für die Vereinten Nationen und in anderen Funktionen für den globalen Umweltschutz tätig. Nun wird Klaus Töpfer im Mai und Juni Gastdozent am Jakob-Fugger-Zentrum der Universität Augsburg sein und drei öffentliche Vorträge halten. Am Dienstag, 7. Mai, ab 18.30 Uhr geht es um das „Anthropozän“ und die Konsequenzen für die parlamentarische Demokratie (Universität, Hörsaal 1009, Jura-Fakultät). Das „Zeitalter des Menschen“ markiert eine neue geologische Epoche, in dem die menschlichen Eingriffe in die Natur so gravierend geworden sind, dass sie einen dominanten Einfluss auf das Erdsystem genommen haben. Töpfer wird sich mit der Frage beschäftigen, was aus dieser Einflussnahme folgt. Am Dienstag, 21. Mai, 18.30 Uhr, spricht er über „Climate Engineering als Rettungsanker der Klimapolitik?“ (Rokokosaal der Regierung von Schwaben, Fronhof 10). Am Dienstag., 18. Juni, 18.30 Uhr, geht es um die „Krise der Multilateralismus in einer Welt mit über neun Milliarden Menschen“ (Stadtbücherei Augsburg, Ernst-Reuter-Platz).

Die Internationale Gastdozentur der Uni soll es Studenten und Bürgern in Augsburg ermöglichen, Persönlichkeiten aus verschiedenen Bereichen live zu erleben. (eva)

Themen Folgen