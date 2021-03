vor 16 Min.

Klima und Kultur: Augsburger Doktoranden erforschen Um(welt)-Denken

20 Promovierende sollen ab Oktober den Klimawandel und seine Folgen aus geistes- und sozialwissenschaftlicher Perspektive an der Universität Augsburg erforschen. Um welche Themen es geht.

Von Leonhard Pitz

Klimawandel, Artensterben, Meeresverschmutzung - bei diesen Problemen denkt man meistens an naturwissenschaftliche Forscher. Doch Probleme bei Umwelt und Klima haben auch weitreichende Folgen für Gesellschaft und Kultur. Mit deren Erforschung beschäftigt sich bald ein neues Doktorandenkolleg an der Universität Augsburg.

Das internationale Doktorandenkolleg "Um(welt)denken - die ökologische Transformation der Gesellschaft" ist eine gemeinsame Einrichtung des Wissenschaftszentrum Umwelt (WZU) an der Universität Augsburg und des Rahel-Carson-Centers der LMU München. Ab Oktober sollen in beiden Einrichtungen insgesamt 20 Promovierende aus unterschiedlichen Fachrichtungen zu Umweltthemen forschen. Die Disziplinen reichen dabei von Amerikanistik über Geschichte bis zu Umweltethik.

Kunst und Kultur spielen eine Rolle in "Environmental Humanities"

Das zentrale Thema ist laut Kirsten Twelbeck vom WZU "Transformation", also Veränderung. "Es geht um die Frage: Wie können die Geistes- und Sozialwissenschaften diesen Prozess begleiten und erleichtern?" Der Einfluss der Kultur dürfe keinesfalls unterschätzt werden. "Man kann mit Kunst und Kultur Aufmerksamkeit für Dinge erzeugen, die sonst untergegangen wären", sagt Twelbeck. Auf der anderen Seite würden etwa über Erzählungen auch bestimmte Dinge wie beispielsweise der Wolf schlechtgemacht, so Twelbeck. Die Liste der möglichen Dissertationsthemen auf der Uni-Website vermittelt einen Eindruck, was in den sogenannten Environmental Humanities erforscht wird: Es geht um Themen wie "Philosophie und Ethik der Pflanzen", "Emotionen im Umweltdiskurs" oder Klimawandelliteratur.

Unipräsidentin Sabine Doering-Manteuffel sieht das neue Kolleg als Bestätigung der bisherigen Ausrichtung: "Ein Erfolg, wie dieses fächer- und universitätsübergreifende Doktorandenprogramm, zeigt, wie zielführend das Augsburger Konzept der Netzwerk-Universität ist, das unterschiedliche Disziplinen zusammenbringt und bündelt."

Jeder Doktorand bekommt drei Betreuer mit verschiedenen Fachrichtungen

Der interdisziplinäre Charakter soll für die neue Einrichtung maßgeblich sein. So werde jeder Doktorand des Kollegs von drei Wissenschaftlern aus verschiedenen Fächern betreut, "wobei in jedem dieser Teams beide Universitäten vertreten sein werden". Das begleitende Lernprogramm solle sicherstellen, dass der fächerübergreifende Austausch gelingt: "Die in der Anfangsphase zu belegenden Vorlesungen sorgen für ein gemeinsames Fachvokabular und vermitteln den Promovierenden die für den interdisziplinären Dialog notwendigen Ansätze und Methoden", kündigt die Uni an.

Bei den darauffolgenden Seminaren sollen neben Wissenschaftlern beider Unis auch "internationale Gäste aus Wissenschaft, Praxis und Kunst" eingebunden werden. Im Unterschied zum "Zentrum für Klimaresilienz", das letztes Jahr gegründet wurde, entstehen hier keine neuen Professuren oder Studiengänge. Zwischen beiden Einrichtungen soll es aber eine "enge Zusammenarbeit" geben.

Interessierte Studierende mit einem Masterabschluss (oder vergleichbar) in einer der beteiligten Disziplinen sowie mit überdurchschnittlichen Noten können sich bis 15. April 2021 für das neue Internationale Doktorandenkolleg "Um(welt)Denken" bewerben, das zum 1. Oktober 2021 startet. Weitere Informationen und Bewerbung unter http://uni-a.de/to/idk. Das Programm wird vom Elitenetzwerk Bayern gefördert und läuft zunächst vier Jahre.

