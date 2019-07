19:52 Uhr

Klimaschützer gehen wieder auf die Straße

Es war wieder Klimademo in Augsburg: Bis zu 300 Teilnehmer zogen am Freitagnachmittag durch die Stadt. Es kam auch zu Verkehrsbehinderungen.

Auch an diesem Freitag rief die Augsburger Bewegung Fridays for Future zur Demonstration für einen besseren Klimaschutz auf. Bis zu 300 Teilnehmer folgten diesem Aufruf und starteten am Rathausplatz zu ihrem Demonstrationszug durch die Stadt. Monika und Franz Hiemer waren ebenfalls mit von der Partie. Sie haben sich der Bewegung – Grandparents for Future – angeschlossen. Als Großeltern hätten sie dieselbe Verantwortung für das Klima. „Wir dürfen die Jugendlichen nicht allein lassen. Das Thema geht uns alle an und vielleicht haben wir in der Vergangenheit zu wenig gemacht“, sagt der 62-Jährige, der auch das Mikro ergriff und zu den Teilnehmern sprach. Im Rahmen des Demozugs bremsten oder blockierten die Teilnehmer laut Polizei auch dreimal den Verkehr. Teils waren auch Straßenbahnen betroffen, teils wurden sie durchgelassen.

