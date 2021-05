Wie der Klimawandel die Wälder in der Region Augsburg beeinflusst

Von Sören Becker - 07:58 Uhr

Dürre, Borkenkäfer und Klimawandel setzen den Wäldern in und um Augsburg schwer zu. Die Zerstörung kann man mittlerweile mit bloßem Auge sehen.

Der Klimawandel ist in aller Munde. Meist geht es um Polkappen und Gletscher, die innerhalb von Jahrzehnten schmelzen sollen. Doch auch in Augsburg wird es immer wärmer und trockener. Laut dem städtischen Amt für Statistik und Stadtforschung war jedes Jahr seit 2014 überdurchschnittlich warm. Drei der vier wärmsten Jahre seit Beginn der Wetteraufzeichnungen in Augsburg haben sich seit 2014 ereignet. Seit Anfang der neunziger Jahre hat zudem die jährliche Menge des Niederschlags kontinuierlich abgenommen. Die Folgen in Augsburgs Wäldern sind mit bloßem Auge zu sehen, wenn man weiß, wo man suchen muss.