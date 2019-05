vor 4 Min.

Klinikums-Sanierer Schmidtke ist jetzt weg

Alexander Schmidtke hat neun Jahre lang die Geschicke des Klinikums gelenkt. Mitunter polarisierte der Manager, der nun eine neue Aufgabe in Franken antritt.

Von Stefan Krog

Nach neun Jahren an der Spitze des Klinikums hat Alexander Schmidtke – zuletzt kaufmännischer Direktor – jetzt das Haus verlassen. Am 1. Juni tritt er in Coburg beim Regiomed-Klinikverbund als Geschäftsführer an. Schmidtke unterzog das Klinikum einem Restrukturierungskurs, um Verluste zu minimieren. In seiner Amtszeit veränderte sich das Klinikum wohl so stark wie noch nie in seiner 37-jährigen Geschichte. Die Zeit von Schmidtke, so Oberbürgermeister Kurt Gribl (CSU) bei der Verabschiedung, sei eine „intensive, ereignisreiche und erfolgreiche Zeit“ gewesen.

Schmidtke wurde als Sanierer geholt

Schmidtke war 2009 von Gribl und Landrat Martin Sailer, die damals beide frisch gewählt waren, als Sanierer nach Augsburg geholt worden. Stadt und Landkreis, die Träger des Klinikums waren, missfielen die jährlichen Millionenverluste und drohten mit einem Verkauf des Krankenhauses an einen Klinik-Konzern. Langfristig könnten Stadt und Land keine Klinik der höchsten Versorgungsstufe für Schwaben finanzieren. Der gelernte Krankenpfleger und Betriebswirt Schmidtke, der zuvor in Fulda einen harten Konsolidierungskurs an einem kriselnden Krankenhaus gefahren hatte, drehte in Augsburg an Stellschrauben. Das Spektrum reichte vom Materialeinkauf bis hin zur Entwicklung von Personalplänen, die teils auch Stellenabbau vorsahen.

Der wirtschaftliche Druck ist gestiegen

Unter Schmidtke habe der wirtschaftliche Druck zugenommen, sagt ein langjähriger Insider. Das hänge mit allgemeinen Entwicklungen zusammen, aber auch damit, dass in Augsburg schnell eine schwarze Null her sollte. Der Erfolg stellte sich schnell ein – und konnte auch dauerhaft gehalten werden. Das, so sagte Schmidtke einmal, sei die eigentliche Herausforderung gewesen. Wenn man ihn als Sanierer bezeichne, sei das zu kurz gesprungen – letztlich gehe es nicht nur um Zahlen, sondern um den dauerhaften Erhalt von Einrichtungen, Jobs und Behandlungsmöglichkeiten für Patienten.

Am Anfang gab es eine Bombendrohung

Allerdings war Schmidtkes Zeit am Klinikum mit erheblichen Nebengeräuschen aus dem Personal verbunden. Es gab Ärzteproteste, einen offenen Brief der Mediziner, in dem über Spardruck geklagt wurde, zuletzt Streiks in der Pflege. Ganz am Anfang stand Schmidtke nach einem anonymen Schreiben, das als Bombendrohung interpretiert werden konnte, unter Polizeischutz. Schmidtke sagte zu seiner Halbzeit in Augsburg, dass er sich selbst hinterfragen müsse. Möglicherweise habe er einige Veränderungen zu rasch durchgesetzt.

Die Generalsanierung hat volle Fahrt aufgenommen

In Schmidtkes Amtszeit nahm auch die Generalsanierung des Krankenhauses volle Fahrt auf. Die OPs wurden erneuert, ein Rettungshelikopter-Station auf dem Dach kam hinzu, das neue Kinderkrankenhaus wurde eröffnet, momentan entsteht ein gigantischer Intensiv-Anbau auf der Westseite. Und gleichzeitig machte Schmidtkes Restrukturierungskurs es möglich, dass der Freistaat das Krankenhaus zum Jahreswechsel übernahm. Mehrmals betonte das Land, dass es nur ein gut aufgestelltes Krankenhaus ohne strukturelle Defizite übernehmen werde. Schmidtke sagt im Rückblick, er habe es als Privileg gesehen, am Aufbau der Uniklinik mitwirken zu dürfen.

Nachdem Schmidtke das Krankenhaus neun Jahre lang leitete, war er seit 1. Januar nicht mehr Vorstandsvorsitzender. An Unikliniken steht zwingend ein Mediziner an oberster Stelle. Schon vor einem Jahr hatte Schmidtke seinen Wechsel nach Coburg bekannt gegeben. Zu tun wird er auch dort haben: Bei Regiomed tauchte vergangenes Jahr überraschend ein Millionendefizit auf. Mit einem Maßnahmenpaket soll jetzt gegengesteuert werden.

