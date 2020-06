14:02 Uhr

Koalition hat Wunschkandidaten für offene Referate in Augsburg gefunden

Zwei Posten in der Augsburger Referentenriege waren bisher noch frei. Am Donnerstag soll die Entscheidung fallen.

Plus Augsburgs neue Referenten stehen so gut wie fest: Für Sozial- und Kultur-/Sportreferat werden am Donnerstag die Weichen gestellt. Schwarz-Grün setzt auf externe Kandidaten.

Von Stefan Krog

Knapp zwei Monate nach dem Start der neuen Stadtregierung sollen am kommenden Donnerstag im Stadtrat die Weichen für die Komplettierung der Referentenbank gestellt werden. Offen sind aktuell noch die Leitung des Sozial- sowie des Kultur-/Sportreferats – beide Posten sollten nach Willen der Regierungskoalition nach einer Ausschreibung besetzt werden. Unter den 53 bzw. 66 Bewerbern wurde von Schwarz-Grün inzwischen jeweils ein Wunschkandidat benannt. Nach Informationen unserer Redaktion stehen die Namen inzwischen fest.

Martin Schenkelberg soll Sozialreferent in Augsburg werden

Soziales: Hier soll der Jurist Martin Schenkelberg zum Zuge kommen. Das Vorschlagsrecht auf den Posten innerhalb der Koalition hat die CSU. Schenkelberg, der Mitglied der CDU ist, ist seit April in Ansbach Sozialreferent und will nun in eine größere Stadt wechseln. Zuvor war er bei kommunalen Spitzenverbänden tätig, unter anderem im Bereich Sozialpolitik. Der bisherige Sozialreferent Stefan Kiefer (SPD), der auch angekündigt hatte, sich zu bewerben, dürfte mit der Festlegung der CSU keine Chancen mehr haben.

Jürgen Enninger. Bild: Enninger

Jürgen Enninger ist Favorit auf den Posten des Kultur- und Sportreferenten

Kultur und Sport: Die Grünen haben das Vorschlagsrecht für diese Position und favorisieren Jürgen Enninger. Enninger ist für den Bereich Kultur- und Kreativwirtschaft in der Münchner Stadtverwaltung zuständig und kennt Augsburg, weil er früher regionaler Ansprechpartner des Kompetenzteams Kultur- und Kreativwirtschaft Bayern war. Enningers Erfahrung im Bereich Partizipation soll für den Bereich Sport von Bedeutung sein, wo es etwa gilt, Sportvereine zu beteiligen. Als Pluspunkt wird auch angeführt, dass er mit dem Thema Bau und Immobilien Erfahrung hat, was für die Sanierung von Theater und Kanu-Olympiastrecke von Bedeutung ist. Enninger kandidierte bei der Kommunalwahl 2020 in München als Stadtrat für die Europa-Partei Volt. Wenn er in Augsburg den Posten bekommt, wird er an die Grünen angebunden sein.

Die Personalien wurden am Montagmittag hinter verschlossenen Türen im Ältestenrat des Stadtrats vorgestellt, nachdem sich die Koalition am Sonntag auf die Personalien geeinigt hatte. Am Dienstag sollen die Personalien in den Fraktionen diskutiert werden und am Donnerstag im Stadtrat zur Abstimmung kommen. Wie berichtet kritisieren große Teile der Rathausopposition in einer gemeinsamen Erklärung, sich zu wenig eingebunden zu fühlen. Man wolle einen Überblick darüber, wer sich alles beworben habe, um fundiert entscheiden zu können.

Eva Weber: Die fachliche Qualifikation steht im Fokus

Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) sagte am Montag, die Kritik sei unzutreffend. Die Fraktionen würden eingebunden. Wenn die Opposition sich eine frühere Information gewünscht hätte, hätte sie dieses beantragen müssen. Dass schwarz-grün die Gestaltungshoheit haben wollen, sei auch nichts Verwerfliches. Es gehe bei der Personalentscheidung um die fachliche Qualifikation, aber es handle sich um politische Ämter.

