18.05.2019

„Kö-Sommer“ startet mit Yoga-Kursen

Aktionen sollen den Platz beleben

Von Michael Hörmann

„Kö-Sommer“ heißt eine Veranstaltungsreihe, die in diesem Jahr Premiere in Augsburg feiert. Sie setzt auf bewährte Veranstaltungen und liefert zudem neue Aktionen. Veranstalter ist die Gesellschaft Augsburg Marketing. Ziel der Aktionen ist es, den Königsplatz zu beleben und ihn verstärkt zur Anlaufstelle für viele Passanten zu machen. Gedacht ist unter anderem an eine Showbühne im Park. Hier sollen dann kleinere Konzerte stattfinden. An den Details wird noch gefeilt.

Spruchreif ist dagegen, was zum Auftakt passiert. Los geht’s im Juli mit Yoga im Kö-Park. Ekkehard Schmölz, Leiter von Augsburg Marketing, sagt: „Wir wollen Entspannung und Sport inmitten der Stadt bieten.“ Von 1. bis 13. Juli sind die Yoga-Termine. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich und die Teilnahme ist kostenlos. Mitbringen muss man lediglich eine Decke und eine Gymnastikmatte. Yoga im Kö-Park ist ein Teil von „Sommer im Kö-Park“.

Auch getanzt wird in diesem Sommer am Königsplatz. Die Aktion ist vom 10. August bis 31. August vorgesehen; immer samstags und donnerstags. Um 18 Uhr startet ein einstündiges Training, danach soll bis 21 Uhr getanzt werden.

Das weitere Programm sei noch nicht geplant, sagt Schmölz. Noch werde mit den städtischen Ämtern geklärt, an welchem Ort die feste Bühne stehen soll.

Themen Folgen