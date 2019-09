vor 18 Min.

Kolping-Jugend erkundet Rom

Sehenswürdigkeiten und besondere Begegnungen

Neben Sehenswürdigkeiten stand bei der Rom-Reise der Kolpingjugend des Diözesanverbands vor allem folgendes auf dem Programm: Menschen, Kultur und Hintergründe kennenlernen. Die 38 Reisenden, die vom künftigen Diözesanpräses Wolfgang Kretschmer begleitet wurden, waren für die Woche im Kolping-Hotel Casa Domitilla untergebracht. Von dort aus startete die Gruppe ihre Touren zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt: Neben Petersdom, Sixtinischer Kapelle und Kolosseum war es für die Jugendlichen wichtig, Einblicke in karitative Einrichtungen zu bekommen. Sie besuchten beispielsweise die sozial-karitative Gemeinschaft St. Egidio, die in Trastevere ihren Ursprung hat und seit 1968 in Rom und in 73 Ländern weltweit engagiert ist. Im ehrenamtlichen und unentgeltlichen Einsatz für die Armen und für den Frieden sind Männer und Frauen in der Gemeinschaft geschwisterlich vereint.

Besondere Einblicke in römisches Leben und Geschichte gab an einem Tag der Kurat der deutschsprachigen Gemeinde Santa Maria dell’Anima, Konrad Bestle. Der aus der Diözese Augsburg stammende Priester wusste viel Anekdoten über die Gestaltung dieser einzigartigen Kirche inmitten der römischen Innenstadt zu berichten. (AZ)

