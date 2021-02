vor 32 Min.

Kommen Wohnungen auf das Bahngelände im Augsburger Hochfeld?

Plus Baureferent Gerd Merkle hält eine Bebauung mit Wohnungen und Gewerbe auf dem Bahngelände im Augsburger Hochfeld für möglich, sieht aber noch zahlreiche Stolpersteine.

Von Stefan Krog

Nachdem das Eisenbahnbundesamt den südlichen Bereich des ehemaligen Bahnbetriebswerks an der Firnhaberstraße im Hochfeld Ende Dezember überraschend für eine Nichtbahnnutzung freigegeben hat, soll die Brache nun wohl zum Quartier für Gewerbe und Wohnen entwickelt werden. Die Stadt und mehrere benachbarte Eisenbahnunternehmen hatten sich zuvor ablehnend zu einer Umwandlung geäußert.

Aus Sicht von Baureferent Gerd Merkle ( CSU) ist Wohnbebauung auf dem Areal nur in Teilen möglich. Man sehe dafür vor allem zur Firnhaberstraße und möglicherweise zum im Norden angrenzenden Bahnpark-Museum hin Potenzial, so Merkle im Bauausschuss des Stadtrats. In Richtung Westen zur Bahnlinie nach Bobingen hin werde es eher auf Gewerbe hinauslaufen. In der Nachbarschaft des Grundstücks seien nach wie vor einige Eisenbahnunternehmen, etwa das vor einigen Jahren neu gebaute Betriebswerk der Bayerischen Regiobahn oder ein Instandsetzungsbetrieb für Güterwaggons, die Lärm verursachten. Offen ist, wie viele Wohnungen letztlich entstehen könnten.

Bahngelände im Augsburger Hochfeld schwierig zu bebauen

Merkle ist der Auffassung, dass das Areal nur "sehr schwierig" zu bebauen sei. "Teile der Gebäude sind denkmalgeschützt, zudem gibt es schützenswertes Grün." Bei einer Bebauung werde es auch um den Artenschutz gehen müssen. Die Stadt hätte sich in dem Bereich eher einen kleinen Umschlagbahnhof vorstellen können, um den Grundstock für eine neue Citylogistik zu legen. "Waren, etwa von Amazon aus Graben oder aus anderen Firmenlagern, kommen mit dem Zug dort an und werden von dort mit dem Lastenrad zum Kunden gebracht", so Merkle. Auch Lkw-Logistiker gingen inzwischen dazu über, die Feinverteilung mit dem Fahrrad zu bewerkstelligen, etwa das Unternehmen Andreas Schmid. Allerdings, gab Merkle auch zu, habe es sich um erste Überlegungen gehandelt, wobei man schon Gespräche mit Localbahn und dem Fahrradkurier Boxbote geführt habe.

Mit der Entwidmung als Eisenbahnfläche haben sich diese Gedankenspiele vorerst erledigt. Sollte gegen den Bescheid des Eisenbahnbundesamts keine Klage mehr kommen, wird es zwischen Solidas und der Stadt Gespräche über eine Entwicklung des Areals geben. Der Stadtrat würde dann einen Bebauungsplan aufstellen lassen. Die Planungen dürften, wohl auch im Hinblick auf Altlasten im Boden, mehrere Jahre dauern. Dabei werde man auch über die Verkehrserschließung sprechen müssen, sagt Merkle. Womöglich werde die Anbindung über die Firnhaberstraße von Norden über die Schertlinstraße nicht reichen.

Neue Wohnungen müssen verkehrstechnisch erschlossen werden

Als zweiten Zugang gäbe es die Unterfeldstraße von der Eichleitnerstraße aus, die auf der Rückseite des Messegeländes entlangführt. Allerdings gibt es hier eine Bahnunterführung, die so schmal ist, dass nur ein Auto durchpasst. Womöglich müsse Solidas für eine Verbreiterung aufkommen. Auch für die mögliche Straßenbahnlinie 10, die irgendwann einmal vom Innovationspark über Firnhaber-, Schertlin-, Gögginger- und Rosenaustraße zum künftigen Westportal des Bahnhofstunnels führen soll, müsse man Platz frei halten, so Merkle.

Hören Sie sich dazu auch unseren Podcast über Wohnungsnot in Augsburg an:

Lesen Sie auch:

Themen folgen