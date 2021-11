2G im Außenbereich: Verantwortungsloses Verhalten geht zu Lasten anderer Wirte

Plus Wer sich im Gedränge von vielen Menschen in einer Außengastronomie mit dem Coronavirus ansteckt, ist wieder ein vermeidbarer Fall mehr. Das haben manche in Augsburg nicht verstanden.

Mantra-artig werden mit dem Anstieg der Inzidenzzahlen wichtige Verhaltensregeln wiederholt: Kontakte sollen vermieden, Abstände eingehalten und unkalkulierbare Risiken am besten gar nicht erst eingegangen werden. Es gibt inzwischen eine Vielzahl von Corona-Regeln, die die Bevölkerung halbwegs sicher durch den Alltag bringen sollen. 3G, 2G, 2G+ werden heiß diskutiert - sie sind aber die Voraussetzung, dass Lokale und Einrichtungen überhaupt noch öffnen, Veranstaltungen noch stattfinden können.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen