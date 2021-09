Ärger um Treffpunkte: Die jungen Augsburger wollen vor allem Respekt

Plus Musste es erst Ausschreitungen geben, damit man sich mehr mit der Augsburger Jugend beschäftigt? Jugendliche werden zu schnell nur als Störfaktoren wahrgenommen.

Ein wenig schade ist es schon, dass es erst Krawalle in der Augsburger Innenstadt braucht, bis die Stadtgesellschaft wirklich auf die Bedürfnisse der Jugendlichen aufmerksam wird. Doch die Diskussionen, unter anderem im Stadtrat, zeigen auch auf, wie wenig Verständnis viele den jungen Leuten entgegenbringen. Denn das Grundproblem kann ja nicht daran liegen, dass Jugendliche da sind, Raum beanspruchen und sich ausprobieren wollen.