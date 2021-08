Afghanistan-Krise: Augsburg zeigt erneut Herz

Plus Obwohl vergleichsweise wenig Geflüchtete aus Afghanistan in Augsburg ankommen werden, ist die Anteilnahme groß. Das ist wichtig, denn Hilfsbereitschaft verbindet die Stadtgesellschaft.

Nicht erst seit dem großen Flüchtlingszustrom von 2015 haben die Augsburger Herz für geflüchtete Menschen gezeigt. Doch seit diesem Jahr hat sich viel getan. Es entstand eine Welle der Solidarität. Helferkreise wurden in allen Stadtteilen gebildet, teilweise sind sie auch heute noch sehr aktiv. Geflüchtete Menschen werden seither in Kitas, Schulen, Vereinen, Arbeitsstellen und Freundeskreisen integriert. Mit diesem Zuzug kann die Afghanistan-Krise zahlenmäßig überhaupt nicht verglichen werden.