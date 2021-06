Angriffe auf Augsburger Polizisten: Die Suche nach Ursachen

Plus Ist die Polizei in Augsburg schlechter aufgestellt als anderswo? Kritik gab es schon öfter, doch inzwischen gibt es mehr Personal. Die Beamten sind teils dennoch massiven Angriffen ausgesetzt.

Die Eskalation am Wochenende hatte eine neue Qualität. So etwas kannte man aus dem Augsburger Nachtleben bisher nicht. Natürlich gab es auch schon früher Einsätze, bei denen sich Polizisten teils massiven Angriffen und massiver Gegenwehr ausgesetzt sahen. Der Trend, dass sich Unbeteiligte einmischen und dabei auch gegen die Polizei verbünden, ist ebenfalls nicht mehr neu. Aber ein Mob von mehreren hundert Menschen, der sich gegen die Polizei verbündet und offen seine Ablehnung, selbst gegenüber Sanitätern kundtut - das ist ein trauriger Höhepunkt.