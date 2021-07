Anwohner-Ärger über Lärm: Festivals sind eine Gratwanderung für die Stadt

Plus Festivals wie das Strandkorb-Open-Air sind wichtig für Besucher und Veranstalter - bei Anwohnern führen sie aber zur Dauerbeschallung. Hier muss die Stadt Augsburg vermitteln.

Es ist eine Gratwanderung - und das nicht nur, weil das Corona-Risiko längst nicht gebannt ist. Wie viel öffentliches Leben kann und soll man derzeit erlauben? Nach einem langen Lockdown lechzen die Menschen nach Gesellschaft, nach Kultur, nach Festen. Doch das beißt sich teils nicht nur mit der Infektionsgefahr. Es geht auch um die Frage, wie viel man Anwohnerinnen und Anwohnern zumuten kann und muss.