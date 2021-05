Augsburg lockert – das ist ein sehr gutes Gefühl

Plus In Augsburg gibt es immer mehr Lockerungen: Im Handel gibt es Erleichterungen, die Außengastronomie öffnet. Die Corona-Regeln sind aber nicht immer nachvollziehbar.

Es ist die erste Woche, in der weitergehende Lockerungen für die Stadt Augsburg gelten. Sehr, sehr lange haben die Augsburger darauf gewartet. Die Nachbarlandkreise und auch die Landeshauptstadt München waren schneller. Ein Nachholbedarf in Augsburg war gegeben. Und man hat in diesen ersten Tagen schnell gespürt, wie positiv sich die Erleichterungen auf das Lebensgefühl der Menschen auswirken.

