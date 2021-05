Augsburg steht die große Corona-Herausforderung noch bevor

Plus Die Pandemie fördert Risse in der Augsburger Stadtgesellschaft zutage – und vergrößert sie. Die Stadt will in solchen Milieus nun besser informieren. Doch damit wird es nicht getan sein.

Gut 30 Prozent der Augsburger haben bereits ihre erste Impfung gegen das Coronavirus bekommen. Die Stadt liegt damit im bayerischen Schnitt – doch es ist Luft nach oben. Viele Bürger haben sich noch nicht für eine Impfung registriert, die Stadt tut deshalb gut daran, ihre Informationskampagne auszuweiten und sie direkt zu den Menschen zu bringen. Denn zu manchen Bürgern sind die Fakten über Corona und die Immunisierung eventuell noch immer nicht durchgedrungen.

