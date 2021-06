Kommentar

17:01 Uhr

Augsburger Krawall-Nacht: Strengere Regeln allein reichen nicht

Plus Es braucht jetzt eine robuste Antwort, um weitere Ausschreitungen in der Maxstraße zu verhindern - und kluge Ideen, was man dem erschreckenden Werteverlust entgegen setzt.

Von Jörg Heinzle

Noch immer ist es eine Mischung aus Entsetzen und Sprachlosigkeit, die nach den Ausschreitungen in der Innenstadt vom Wochenende vorherrscht. Ganz so überraschend kam die Eskalation aber nicht. Es hatte sich schon etwas zusammengebraut seit dem Ende des Lockdowns.

