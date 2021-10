Augsburger Light Nights als Vorbild: Stimmung nicht hinter Bauzäune sperren

Plus Die Light Nights könnten als Generalprobe für den Augsburger Christkindlesmarkt dienen. Sie lockten Zehntausende in die Innenstadt - und kamen ohne Zäune aus.

Die Light Nights haben am Wochenende wieder einmal gezeigt, wie gerne die Menschen in die Innenstadt kommen, um sich zu treffen, die Stadt zu erleben und eine gute Zeit miteinander zu verbringen. Und wie es eigentlich immer ist, wenn keine Regeln und Einschränkungen herrschen, ging es an einigen Stellen ziemlich eng zu. Gerade am Rathausplatz, aber auch beispielsweise im Schaezler-Palais ballten sich die Menschen teilweise ziemlich eng zusammen.

