Augsburger Perlachturm: Eine Spendenaktion hätte Vorteile

Plus Der Augsburger Perlachturm bleibt noch mindestens bis 2025 geschlossen, weil der Stadt das Geld für die Sanierung fehlt. Wo privates Engagement ansetzen könnte.

Gut organisierte Spendenaktionen können viel bewegen. In Augsburg brachte eine solche einst die Sanierung des Schaezlerpalais' ins Rollen, der Goldene Saal wurde über viele Jahre hinweg durch das finanzielle Engagement der Bürgerinnen und Bürger wieder zu dem Prunkstück, das wir heute kennen. Dies sind nur zwei von vielen Beispielen, die zeigen, dass eine Stadtgesellschaft Ziele umsetzen kann, die für Einzelkämpfer schwer erreichbar sind. Die Sanierung des Perlachs könnte nun ein weiteres Beispiel werden, wenn die Akteure es richtig anpacken. Der Turm ist bei den Augsburgerinnen und Augsburgern beliebt, weshalb man davon ausgehen kann, dass sich einige sicherlich gerne finanziell einbringen würden.