Augsburger Stadtmarkt: Die Fleischhalle gilt leider als unantastbar

Plus Die Fleischhalle auf dem Stadtmarkt ist vor rund fünf Jahren saniert worden. Doch dabei wurde offensichtlich nicht alles richtig gemacht.

Der Stadtmarkt ist nicht nur bei den Augsburgerinnen und Augsburgern beliebt, gerade an den Samstagen lockt er Besucher von außerhalb an. In den Gängen mit den Buden kann es mitunter recht eng werden, wie auch in der Viktualienhalle. In der Fleischhalle allerdings scheint der Wurm drin zu sein. Zuletzt haben dort drei Geschäftsleute aufgegeben. Zwei Stände wurden nachbesetzt, einer steht seit diesem Mai leer. Anfang kommenden Jahres verlässt mit der Biometzgerei Mödl ein nächster alteingesessener Betreiber die Halle. Von einer auffallenden Fluktuation spricht offiziell keiner. Doch, dass es nicht ganz rund läuft in der Fleischhalle, wird spätestens klar, wenn man sie nachmittags betritt. Dann haben die meisten Imbissstände geschlossen, die Halle wirkt trostlos. Wer will sich darin noch aufhalten?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen