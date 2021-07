Augsburgs Innenstadt steht vor dem großen Umbruch

Plus Corona hat die Probleme der Augsburger Innenstadt verschärft. Es sind gewaltige Veränderungen nötig, wenn die Zahl der Leerstände nicht wachsen soll.

Der Onlinehandel hat den Geschäften in Innenstadt und Stadtteilen schon vor Corona das Leben zunehmend schwer gemacht, doch in der Pandemie hat sich dieses Verhältnis noch weiter gedreht. Onlinehändler haben im Lockdown Kunden gewonnen, die vorher lieber stationär gekauft haben, und es wird nicht gelingen, alle wieder zurückzuholen.