Augsburgs Rathausplatz ist kein passender Ort für einen Mini-Rummel

Plus Zum zweiten Mal wird der Augsburger Rathausplatz zum Mini-Rummel. Das soll auch ein Ersatz für den Ausfall des Plärrers sein. Die Stadt täte besser daran, ein schlüssiges Konzept zu suchen.

Der Mini-Rummel auf dem Augsburger Rathausplatz im vergangenen Sommer war ein Zugeständnis an die Schausteller und als solches gutzuheißen. Doch auch wenn Karussell- und Budenbetreiber wegen Corona dieses Jahr erneut auf Einnahmen verzichten mussten: Die Entscheidung, mitten in der Innenstadt zum zweiten Mal ein Fahrgeschäft zu genehmigen, kann man durchaus auch kritisch sehen.