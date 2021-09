Autos ausgesperrt: Die Maximilianstraße muss belebt werden

Plus Die Sperrung der Augsburger Maximilianstraße für Autos ist nur der erste Schritt. Die eigentlich wichtige Frage ist, was danach kommt.

Dass die Maximilianstraße einmal zur Fußgängerzone werden könnte, wäre vor fünf Jahren politisch nicht durchsetzbar gewesen. Die Grünen haben in der Koalition einen symbolischen Schritt in Augsburgs bedeutendster Straße (kulturell, nicht verkehrlich) durchgesetzt, die CSU hat einer relativ weitreichenden Lösung zugestimmt. Denkbar wäre ja auch gewesen, "autofrei" wesentlich lockerer zu definieren (zum Beispiel ab 18 Uhr nur noch Anwohner und Anwohnerinnen).