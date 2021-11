Baudenkmäler in Augsburg: Retten, was zu retten ist - auch nach Brand

Plus Viele vermissen das abgebrannte Bürgerhaus in der Karolinenstraße. Die wachsende Sehnsucht nach historischer Bausubstanz hat Gründe. Sie sollte auch eine Mahnung sein.

Augsburg sei früher ähnlich schön wie Paris gewesen, sagt man. Das war mal. Bomben im Zweiten Weltkrieg legten viele der prächtigen historischen Bauten in Schutt und Asche. Ein Stück Augsburger Identität und Lebensgefühl ging für immer verloren. Nun hat ein Großbrand auch noch eines der letzten prägenden Baudenkmäler in der Karolinenstraße vernichtet. Die Lücke, die es hinterlässt, darf so nicht bleiben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen