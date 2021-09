Baustopp am Augsburger Medizincampus: Jede Verzögerung kostet Geld

Plus Am Medizincampus neben der Uniklinik Augsburg ruhen derzeit die Arbeiten für das künftige Institut für Theoretische Medizin. Eine Kostensteigerung ist absehbar.

Es gibt Baustellenärger auf dem großen neuen Medizincampus neben der Uniklinik. Keine gute Nachricht, denn viele warten darauf, dass es mit Neubauten für die junge Medizinfakultät der Universität Augsburg zügig vorangeht. Die Zahl der Medizinstudenten und Wissenschaftler wächst schnell. Bislang müssen sie mit Interimsgebäuden für Forschung und Lehre auskommen.