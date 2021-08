Bei Corona sind der Stadt Augsburg oft die Hände gebunden

Plus Das Wirrwarr um die geänderten Regelungen erhöht nicht gerade die Akzeptanz bei den Bürgern. Dagegen gibt es beim Stadtmarkt eine klare Ansage.

Dass die nun verschärften Corona-Regeln, die ab Montag in Augsburg gelten, zu größeren Konflikten führen werden, ist nicht zu erwarten. Die erweiterte Testpflicht hatte es ja bereits in der Vergangenheit gegeben. Dies war zu einem Zeitpunkt, als vergleichsweise noch sehr wenige Personen ihre Impfung hatten, was sich zwischenzeitlich geändert hat. Für Menschen, die weder geimpft noch genesen sind, ist es eine zumutbare Auflage, sich nun öfters testen zu lassen.

