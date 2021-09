Braucht die Fleischhalle auf dem Stadtmarkt wirklich einen neuen Namen?

Plus Ein Stadtrat fordert die Umbenennung der Fleischhalle auf dem Stadtmarkt, weil der Name falsche Bilder heraufbeschwöre. Er hat auch schon einen anderen Vorschlag.

Manche Wörter rufen, kaum dass sie fallen, Assoziationen hervor. Ich schreibe jetzt mal: Meer. Da denken Sie doch sicherlich sofort an Entspannung, sanftes Rauschen, schöne Stunden... Mit Namen funktioniert das genauso. Keiner würde seinen Sohn nach der größten Nervensäge unter seinen einstigen Klassenkameraden benennen. Und es ist ja sogar wissenschaftlich bewiesen, wie Namen wirken können. So bringen Lehrerinnen und Lehrer Kinder namens Kevin oder Chantal von vorneherein mit schlechten Leistungen in Verbindung. Fair ist das nicht, aber man kommt halt schlecht an gegen sein Unterbewusstsein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

