06:30 Uhr

Bundestagswahlkampf in Augsburg ist bislang keine Schlammschlacht

Der Augsburger CSU-Abgeordnete Volker Ullrich gibt sich siegessicher, was seinen Einzug in den Bundestag betrifft.

Plus Während der Wahlkampf auf Bundesebene inzwischen zumindest in Teilen auch eine Schlammschlacht geworden ist, halten sich die Augsburger Kandidaten zurück.

Von Jörg Heinzle

Die Bundestagswahlen in Augsburg waren in den vergangenen Jahrzehnten überschaubar spannend. Die CSU-Kandidaten waren für das Direktmandat quasi gesetzt. Spekulieren konnte man allenfalls darüber, wer von den anderen Parteien die zweitmeisten Stimmen holt. Dieses Mal ist die Ausgangslage nicht mehr so eindeutig. Klar ist: Es wird wohl, wenn man sich die aktuellen Umfragen und Prognosen ansieht, zumindest deutlich knapper werden. Der Augsburger CSU-Abgeordnete Volker Ullrich gibt sich siegessicher.

