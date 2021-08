Corona-Krise: Ängste sind Gift für die Psyche

Plus Wer durch die Krise psychisch unter Druck gerät, muss Hilfe bekommen. Jeder Arbeitgeber sollte Augen und Ohren offen halten und auf die Sorgen und Nöte seiner Mitarbeiter reagieren.

Corona hat auch die Menschen in unserer Region vor knapp eineinhalb Jahren kalt erwischt. So schnell es sich ausbreitet, so groß war die Hoffnung, dass es auch schon bald wieder mit der Pandemie vorbei sein würde. Doch dem war nicht so. Eine Welle folgte auf die andere, vom Arbeitsplatz ging es ins Homeoffice, Kinder und Jugendliche konnten nicht in Kita oder Schule. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kliniken und Pflegeheimen arbeiten seither noch mehr als sonst am Limit - pflegten an dem Virus erkrankte Personen, mussten miterleben, dass auch viele daran starben. Nicht wenige erkrankten selber an Corona und haben noch heute - ob psychisch oder physisch - mit den Folgen zu kämpfen. Das Uniklinikum und auch die Altenhilfe sind sich ihrer Verantwortung bewusst und gehen engagiert voran. Sie unterstützen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die die Last dieser Krankheit und Krise besonders zu schaffen macht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen