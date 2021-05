Corona-Lage in Augsburg: Es gibt keine einfachen Antworten

Die Frage liegt auf der Hand: Was machen andere Städte als Augsburg, in denen die Lage entspannter ist, besser – etwa München? Doch mit einfachen Schuldzuweisungen kommt man nicht weiter.

Es ist so eine Sache mit den Stimmungen in dieser Pandemie. Mal scheint die Stimmung besser als die Lage, dann ist es wieder anders rum. Nachdem die Spitze der dritten Corona-Welle offenkundig auch in Augsburg überwunden war, machte sich spürbar Zuversicht breit. Die ersten Lockerungen, etwa für Geschäfte und Schüler, schienen in greifbarer Nähe. Doch so schnell, wie man es sich wünschen würde, will die Corona-Kurve nicht nach unten gehen. Die Frage liegt auf der Hand: Was machen andere Städte, in denen die Lage entspannter ist, besser – etwa München? Mit einfachen Schuldzuweisungen kommt man in der Corona-Pandemie aber nicht weiter. Es gibt genug andere Städte und Kreise, die sich ebenfalls mit hohen und teils höheren Inzidenzen mühen.

Corona-Inzidenz in Augsburg: Man kann es nicht auf die Tests schieben

Bekannt ist inzwischen, dass sozial schwächere Milieus von Corona stärker betroffen sind – aus einer Vielzahl von Gründen. Augsburg gilt als im Durchschnitt relativ arme Stadt. Allerdings gibt es auch ländliche, viel bürgerlicher geprägte Regionen, mit ähnlichen Infektionszahlen. Auch darauf, dass in Augsburg dank der Bemühungen der Stadt wohl relativ viel getestet wird, kann man es nicht schieben. Man kann sogar den Schluss ziehen, dass die Zahlen noch höher wären, wenn nicht durch Tests Infektionen entdeckt und Infektionsketten durchbrochen würden. Letztlich führt uns die Situation eines erneut vor Augen: Es ist ein langer Weg bis zum Ende der Pandemie. Es braucht Geduld – und jeden einzelnen. Nur wenn viele sich weiter an die Regeln halten, ist ein Zurück zur ersehnten Normalität möglich.

