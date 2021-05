Corona-Regeln in Augsburg: An Kontrollen führt kein Weg vorbei

Die Menschen zieht es wieder nach draußen. Doch mit den Corona-Regeln nehmen es manche nicht so genau, deshalb ist die Stadt gefordert.

Es war in den zurückliegenden Tagen an vielen Orten in Augsburg wahrzunehmen: Die Menschen freuen sich, dass die Außengastronomie wieder geöffnet hat. Die Plätze in den Lokalen waren begehrt, auch wenn es abends kühler wurde. Dass die Außengastronomie derzeit um 22 Uhr schließen muss, setzt dem Vergnügen aber keine zeitliche Grenzen.

Corona: Kontrollen im Nachtleben

Die Treffen in kleiner und großer Runde werden auf die Straße verlagert. Der Herkulesbrunnen ist längst wieder zu einem beliebten Treffpunkt der Nachtschwärmer geworden. Mit zunehmendem Alkoholgenuss werden bei Teilen der Feiernden die Corona-Regelungen außer Kraft gesetzt. An Abstandsregeln wird sich nicht gehalten. Ohne Maske sitzt man zusammen. Man kann durchaus Verständnis für die Feiernden haben, die monatelang auf solche Treffen verzichten mussten. Es gibt einen immensen Nachholbedarf. Was das Weggehverhalten anbelangt, litt gerade die junge Bevölkerung besonders unter der nächtlichen Ausgangssperre und anderen Bestimmungen.

Augsburger freuen sich über Lockerungen

Dennoch kann die Stadt Augsburg dem Geschehen zu später Stunde nicht tatenlos zusehen. Handlungsbedarf ist gegeben. So ist auch die Botschaft zu verstehen, beim Mitnahmeverkauf von Alkohol jetzt strenger durchzugreifen. Es ist ein notwendiger Schritt, um nicht bald schon wieder die Zahlen von Corona-Infizierten in Augsburg hoch zu treiben. Was dies bedeuten würde, weiß jeder: Bestehende Lockerungen müssten gekippt werden. Das will niemand. Daher führt kein Weg vorbei, dass Polizei und städtischer Ordnungsdienst verstärkt kontrollieren müssen.

