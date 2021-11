Corona-Zahlen in Augsburg steigen: Wieder baden es die Kommunen aus

Plus Wieder einmal wirken Bundes- und Landespolitik überrascht angesichts der steigenden Corona-Zahlen. Und wieder einmal sind die Kommunen die Leidtragenden.

Die Corona-Zahlen steigen - und wer die Prognosen der Fachleute ernst genommen hatte, kann davon eigentlich wenig überrascht sein. Doch scheinbar hat man in mehr als eineinhalb Jahren wenig gelernt - die Vorgaben, welche Regeln wann gelten, wirken wieder verwirrend, unübersichtlich und sie kommen wieder mal zu spät. Sicher: Auch auf kommunaler Ebene wurden Fehler gemacht im Lauf der Pandemie. Aber vor allem mussten die Städte und Gemeinden das ausbaden, was auf Landes- und Bundesebene schief gelaufen ist.