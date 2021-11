Corona an Kliniken im Raum Augsburg: Entscheidungen auf Leben und Tod

Plus Dass in Krankenhäusern für den Fall steigender Patientenzahlen über Triage gesprochen wird, ist ein Horrorszenario. Man muss es als letzten Alarmruf verstehen.

Es ist erstaunlich, wie die Warnungen aus der Intensivmedizin und der Epidemiologie im Spätsommer verhallt sind. Durch die ersten drei Wellen ist Deutschland mit einem blauen Auge gekommen, auch wenn es Tote gab. Corona-Müdigkeit und eine - leider lückenhafte - Impfkampagne haben wohl zur Annahme verleitet, dass es auch in der vierten Welle so bleiben würde. Eine fatale Fehleinschätzung. Die Infektionszahlen sind abermals außer Kontrolle geraten, und die Kliniken stehen mit dem Rücken zur Wand.