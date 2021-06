Das Bedürfnis nach Freiheit ist auch in Augsburg groß

Plus Dass es fast unmöglich ist, den Menschen weiter Beschränkungen aufzuerlegen, spürt man. Wenn Polizeiautos von der Menge mit Pfiffen und Buhrufen bedacht werden, ist das bedenklich.

Eigentlich ist es schön. Man fühlte sich an das große Innenstadt-fest, die Augsburger Sommernächte, erinnert, wenn man an diesem Wochenende abends unterwegs war. Überall Menschen, die es genießen, wieder draußen sein zu können. Am Rathausplatz, am Herkulesbrunnen, vor den Lokalen. So wünscht man sich sicht laue Sommernächte. Angesichts einer noch immer nicht besiegten Pandemie bleibt aber auch ein Unwohlsein.

