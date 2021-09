Der Augsburger Perlachturm darf nicht dauerhaft gesperrt bleiben

Plus Angesichts der offenen Finanzierung ist völlig unklar, wann Besucher in Augsburg wieder auf den Perlachturm dürfen. Ein Dauerzustand darf das nicht werden.

Die Finanzen der Stadt Augsburg sind endlich. Das merkt man an vielen Gebäuden - jüngst rückten etwa mehrere Turnhallen in den Fokus, die kurz vor Schuljahresbeginn gesperrt werden mussten. So gesehen ist es verständlich, dass die Stadt Prioritäten setzen muss und nicht alles gleichzeitig angehen kann. Es ist schwierig, ein Projekt gegen das andere aufzurechnen. Das zeigt sich ja auch bei der Debatte, ob das finanzielle Engagement der Stadt für die Schulen reicht und ob eine teure Theatersanierung in diesen Zeiten sinnvoll ist. Dass die Sanierung des Perlachturms nicht ganz vorne auf der Liste der Stadtregierung steht, kann man nachvollziehen. Schmerzlich ist es trotzdem.

