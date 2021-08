Der Druck, sich impfen zu lassen, zeigt in Augsburg Wirkung

Plus Nicht getestete Personen müssen seit dieser Woche in Augsburg mit verschärften Corona-Regeln leben. Ein Teil von ihnen will dies nicht auf Dauer - und das ist erfreulich.

Mittagspause am Dienstag auf dem Augsburger Stadtmarkt: Es fällt gleich auf, dass am Bauernmarkt eine Schlange von etwa 20 Menschen steht. Sie wollen aber nicht einkaufen, sie warten geduldig darauf, im Impfmobil der Bäuerle-Rettungsambulanz gegen das Coronavirus geimpft zu werden. Der Andrang ist so groß wie nie zuvor. Bereits in den Vormittagsstunden waren es zahlreiche Personen, die auf die Impfung warteten. Zu beobachten ist auch, dass es viele jüngere Menschen sind, die sich jetzt impfen lassen.

