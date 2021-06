Der Freibad-Start in Augsburg ist ein Debakel

Plus Das Chaos beim Ticketkauf für die Augsburger Bäder ist ärgerlich. Noch ärgerlicher, dass die Stadt zunächst nur mit Ausflüchten reagiert.

Der Sommer ist zuletzt voll durchgestartet, die Augsburger Freibäder dagegen nicht. Dort war der Start wegen des Chaos bei Ticketkauf und Reservierungen ein ziemliches Debakel. Es hagelte Beschwerden, der Ärger bei den Badegästen ist groß. Und das ist nur zu verständlich. Denn mit einem Reservierungssystem, wie es sich bisher darstellte, hätte man gar nicht in die Saison starten dürfen.