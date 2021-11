Der Handel braucht den Christkindlesmarkt in Augsburg

Plus Die zunehmend angespannte Corona-Lage trifft den Augsburger Einzelhandel zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Darum ist ein Aspekt wichtig.

Und wieder verlässt ein Geschäft wegen den Auswirkungen der Corona-Pandemie die Augsburger Innenstadt. Jedes Aus eines eingeführten Geschäfts ist bedauerlich. Zum Glück ging es in vielen Unternehmen zuletzt wieder aufwärts. Ein Teil des Einzelhandels hat sich in den vergangenen Monaten erholt. Aber eben nicht alle. Zudem treffen die aktuellen Hiobsbotschaften die Einzelhändler zu einem besonders ungünstigen Zeitpunkt. Die Entwicklung der Corona-Zahlen macht Sorge.