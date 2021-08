Die Fußgänger haben in Augsburg bisher keine Stimme

Plus Es wird Gewinner und Verlierer bei der Verkehrswende geben. Der Fußverkehr sollte in Augsburg künftig mehr Aufmerksamkeit bekommen.

Die Umfrage des Seniorenbeirats zur Lage der Fußgänger und Fußgängerinnen ist nicht repräsentativ, aber sie zeichnet eine Gefühlslage nach, die eine breitere Basis zu bekommen scheint: Wie schon ein Teil der Autofahrer und Autofahrerinnen fühlt sich ein Teil der Fußgänger und Fußgängerinnen zunehmend bedrängt und benachteiligt gegenüber Fahrradfahrern und Fahrradfahrerinnen, die mehr Platz beanspruchen.