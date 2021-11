Die Stadt Augsburg muss jetzt an den richtigen Orten impfen

Im Vergleich ist die Impfquote in Augsburg etwas schlechter als der bundesweite Durchschnitt. Die Stadt Augsburg bemüht sich, die Nicht-Geimpften umzustimmen.

Zwei von drei Augsburgerinnen und Augsburgern haben den kompletten Impfschutz. Mit der Impfquote von 65 Prozent liegt die Stadt Augsburg etwas schlechter als der Bundesdurchschnitt. Er steht bei 66,8 Prozent. Es gibt im Stadtgebiet noch immer eine hohe Zahl an Menschen, die bislang nicht geimpft sind. Dies ist zu ändern, bleibt die Strategie der Verantwortlichen der Stadt. Im Zusammenspiel mit der Firma Bäuerle Ambulanz gibt es ein gutes Impfangebot, das aufgrund der zurückgegangenen Nachfrage in den vergangenen Wochen etwas reduziert wurde.

Nun wird die Zahl der Impfungen wieder steigen. Die Booster-Impfung ist der Grund. Im Blick müssen aber auch diejenigen Personen bleiben, die bislang auf eine Impfung komplett verzichtet haben. Es gibt bundesweit die Erfahrungswerte, dass es mittlerweile immer schwieriger wird, Impfunwillige umzustimmen.

Manche Stadtteile haben eine geringe Impfquote

Doch ist in Augsburg jeder Nichtgeimpfte auch tatsächlich unwillig? Es gibt Stadtteile, in denen die Impfquote niedriger ist als andernorts. Dass die Stadt Augsburg die Impfmobile nach Oberhausen und Lechhausen geschickt hat, kommt nicht von ungefähr. Auch wenn es bei der Stadt kein Verantwortlicher so deutlich aussprechen mag, sind es Stadtteile, in denen der Migrationsanteil unter der Bevölkerung besonders hoch ist. Zumindest ein Teil dieser Bevölkerungsgruppe ist nicht geimpft, was womöglich an Sprachproblemen liegen mag. Wenn dem so ist, müssen zwangsläufig die Bemühungen verstärkt werden, unaufgeklärte Menschen von der Notwendigkeit einer Impfung gegen das Virus zu überzeugen. Es ist eine schwierige Aufgabe. Aber sie ist es wert, offensiv angepackt zu werden.

