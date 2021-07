Die Stadt Augsburg sollte das Impfen so einfach wie möglich machen

Plus Jeder, der sich in Augsburg impfen lassen will, kann innerhalb von wenigen Tagen ein Impfangebot bekommen. Dennoch könnte die Quote noch höher liegen.

Es gibt gute Nachrichten in Sachen Corona in Augsburg: Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Mittwoch so niedrig wie zuletzt im Sommer vorigen Jahres. In der Uniklinik ist die Corona-Lage entspannt. Und endlich kann jeder, der sich impfen lassen will, innerhalb von wenigen Tagen ein Impfangebot bekommen. Dass es nun, nach langen Monaten des Wartens und des Impfneids, plötzlich Impfstoff im Überfluss zu geben scheint, ist aber nur auf den ersten Blick eine gute Nachricht. Denn nach wie vor sind viele Menschen nicht geimpft. Die Impfquote hat in Augsburg inzwischen die 50 Prozent überschritten. Um aber ein vierte Welle sicher zu verhindern, müsste die Quote noch einiges höher liegen.

